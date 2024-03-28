رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

وزير التعليم العالي: دعم كامل للطلاب اليمنيين الدارسين في مصر

كتب:

أحمد أبوضيف
02:22 م | الخميس 28 مارس 2024
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير خالد محفوظ بحاح سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم العالي بين البلدين الشقيقين؛ بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

الجامعات الحكومية

في بداية اللقاء، أكّد عاشور  عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليمن في مختلف المجالات، خاصة المجال التعليمي، معربا عن دعمه الكامل للطلاب اليمنيين الدارسين في مصر، مؤكّدًا على حرص الوزارة على توفير كل سبل الراحة لهم، وتسهيل إجراءاتهم الدراسية.

وتطرق اللقاء، إلى بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي، من خلال تحديث الاتفاق التنفيذي الذى تم توقيعه عام 2015 ، خاصة في مجالات تبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعات المصرية واليمنية، وتطوير المناهج الدراسية، وتدريب الطلاب وبناء القدرات، بالإضافة إلى تبادل رسائل الماجستير والدكتوراه بين الجامعات والمطبوعات والمنشورات العلمية والمكتبات الرقمية.

وخلال اللقاء، عبر عاشور عن تقديره للدور الذي تقوم به سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة في تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال التعليم العالي.

وأشاد السفير خالد بحاح بالدعم المصري لليمن، خاصة في المجال التعليمي، مؤكدًا على حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي ختام اللقاء، أكّد الجانبان أهمية التعاون المُشترك في مجال التعليم العالي، لما له من دور هام في تنمية وتطوير البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء من السفارة اليمنية الدكتور هادي الصبان المستشار الثقافي بالسفارة، والدكتور محمد باحاج المستشار الطبي، المستشار منيف الضبياني مستشار مكتب السفير، والدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.

اقرأ المزيد:

مدير معهد إعداد القادة: 15 مركزاً لدعم طلاب «قادرون باختلاف» في الجامعات (حوار)

أنشطة وورش عمل وندوات لـ«ذوي الهمم» في الجامعات

تقدم لهم خدمات مجانية وتأهيلا نفسيا وتعلّم مهارات.. «الجامعات» تنصف «قادرون باختلاف» (ملف خاص)

الحكومة تتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص

وزير التعليم العالي: التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتزويد سوق العمل بفنيين مهرة
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.