وزير التعليم العالي: دعم كامل للطلاب اليمنيين الدارسين في مصر

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير خالد محفوظ بحاح سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم العالي بين البلدين الشقيقين؛ بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

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في بداية اللقاء، أكّد عاشور عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليمن في مختلف المجالات، خاصة المجال التعليمي، معربا عن دعمه الكامل للطلاب اليمنيين الدارسين في مصر، مؤكّدًا على حرص الوزارة على توفير كل سبل الراحة لهم، وتسهيل إجراءاتهم الدراسية.

وتطرق اللقاء، إلى بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي، من خلال تحديث الاتفاق التنفيذي الذى تم توقيعه عام 2015 ، خاصة في مجالات تبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعات المصرية واليمنية، وتطوير المناهج الدراسية، وتدريب الطلاب وبناء القدرات، بالإضافة إلى تبادل رسائل الماجستير والدكتوراه بين الجامعات والمطبوعات والمنشورات العلمية والمكتبات الرقمية.

وخلال اللقاء، عبر عاشور عن تقديره للدور الذي تقوم به سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة في تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال التعليم العالي.

وأشاد السفير خالد بحاح بالدعم المصري لليمن، خاصة في المجال التعليمي، مؤكدًا على حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، خاصة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي ختام اللقاء، أكّد الجانبان أهمية التعاون المُشترك في مجال التعليم العالي، لما له من دور هام في تنمية وتطوير البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء من السفارة اليمنية الدكتور هادي الصبان المستشار الثقافي بالسفارة، والدكتور محمد باحاج المستشار الطبي، المستشار منيف الضبياني مستشار مكتب السفير، والدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.