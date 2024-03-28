الكنيسة الأسقفية تستقبل وفدا من الكلية اللاهوتية الإصلاحية البوريتانية

استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وعميد كلية اللاهوت الأسقفية، الدكتور جيرالد بيلكيس نائب عميد كلية اللاهوت الإصلاحية البوريتانية «PRTS»، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

مناقشات حول البرامج والمواد اللاهوتية

تضمن الاجتماع مناقشات حول البرامج والمادة اللاهوتيه التي تقدمها كل من الكليتين وتأكيد الشراكة بينهما لتقدم برامج معتمدة لدرجات الماجستير والدكتوراه في اللاهوت.

وأكدا الجانبان على أهمية العمل المشترك لتطوير التعليم في الكلية وتعزيز العلاقات بين الكليتين، والتعاون في إعداد الطلاب للخدمة من خلال الكتاب المقدس، والخبرة العملية، والتطبيق العملي.

حضر الاجتماع القس مارك سنادة العميد الأكاديمي بكلية اللاهوت الأسقفية، الدكتور شريف عاطف رئيس قسم العهد الجديد بكلية اللاهوت الأسقفية.

معلومات عن كلية اللاهوت

الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام 2005، وتضم المنظومة التعليمية للكلية ثلاث مستويات، المستوى الأول كلية اللاهوت المركزية للإقليم تحت مسمى القديس أثناسيوس في محافظتي القاهرة والإسكندرية، كما يضم المستوى الثانى كليات الأبروشيات تحت مسمى القديس كبريانوس اللاهوت بتونس، وكلية القديس فرومنتيوس في جامبيلا بإثيوبيا، وذلك بالإضافة للمستوى الثالث حيث يشمل مركز المنيا للدراسات اللاهوتية ومعهد جبال النوبة للدراسات الكتابية بالقاهرة.