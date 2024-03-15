رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يستقبل سفير النمسا.. رسالة لتعزيز السلام

استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، السفير جورج بوستنجر سفير النمسا بمصر، بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وأطلع رئيس الأساقفة السفير بالأنشطة التي تنفذها الإبروشية في مصر لتعزيز السلام والحوار، وذلك من خلال المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية.

حضر اللقاء، الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي.

واجتمع رئيس الأساقفة الشرفي الدكتور منير بالسفير جورج في المركز المسيحي الإسلامي، حيث تضمن الاجتماع مناقشات حول الأنشطة التي يؤديها المركز لتعزيز السلام والتعاون بين المجتمعات الدينية في مصر وخارجها.

الجدير بالذكر أن المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة تأسس في يونيو 2022 في إبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر.

ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع المصري من خلال تعزيز السلام والتفاهم والتعاون بين الأديان من خلال البرامج الأكاديمية والمبادرات المجتمعية ومشاريع صنع السلام وحل النزاعات.