رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يستقبل سفير النمسا.. رسالة لتعزيز السلام

كتب:

مريم شريف
04:22 م | الجمعة 15 مارس 2024
رئيس الأساقفة برفقه سفير النمسا

رئيس الأساقفة برفقه سفير النمسا

استقبل الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، السفير جورج بوستنجر سفير النمسا بمصر، بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وأطلع رئيس الأساقفة السفير بالأنشطة التي تنفذها الإبروشية في مصر لتعزيز السلام والحوار، وذلك من خلال المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية.

حضر اللقاء، الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي.

واجتمع رئيس الأساقفة الشرفي الدكتور منير بالسفير جورج في المركز المسيحي الإسلامي، حيث تضمن الاجتماع مناقشات حول الأنشطة التي يؤديها المركز لتعزيز السلام والتعاون بين المجتمعات الدينية في مصر وخارجها.

الجدير بالذكر أن المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة تأسس في يونيو 2022 في إبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر.

ويهدف المركز إلى خدمة المجتمع المصري من خلال تعزيز السلام والتفاهم والتعاون بين الأديان من خلال البرامج الأكاديمية والمبادرات المجتمعية ومشاريع صنع السلام وحل النزاعات.

اقرأ المزيد:

رئيس الأساقفة ينعى رحيل الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة

رئيس الأساقفة يستقبل ممثلي مؤسسة تحالف «ACT Alliance»

رئيس الأساقفة يهنئ الرئيس السيسي بفوزهِ في الانتخابات الرئاسية

رئيس الأساقفة يدعو المؤمنين لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس القيامة

رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا يترأس القداس الإلهي على هامش COP27

رئيس الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بمناسبة سيامة 10 من الأساقفة الجدد

مصر تنعي رئيس الأساقفة الفخري لجنوب أفريقيا: كان داعما للسلام ورافضا للعنصرية

رئيس نيكاراغوا يتهم الأساقفة "بالتآمر"

ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الأساقفة في لندن
بقلم مريم شريف