رئيس الأسقفية: غريزة الأمومة تغمر حياتنا بالمحبة

شارك اليوم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، موظفي الإبروشية السيدات في احتفال عيد الأم، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة: إن هذا اليوم يأتي كل عام ليذكرنا بقيمة الأمومة كغريزة غرسها الله في قلوب النساء لتغمر الحياة محبة وعطفًا وإنسانية.

ووصف رئيس الأساقفة عيد الأم بأنه فرصة حقيقية لتذكر عظمة تضحيات كل أم من أجل بيتها ومجتمعها، مشيرًا إلى دورها المحوري في بناء الأسرة وتنشئة الأجيال.

وصايا الكتاب المقدس

وأكد رئيس الأساقفة، أن هذا اليوم يذكرنا بوصايا الكتاب المقدس الذي يأمر بحسن معاملة الأب والأم مستشهدًا بآية من سفر الخروج «أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ لِكَيْ تَطُولَ أَيَّامُكَ عَلَى الأَرْضِ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ».