«الأعلى للجامعات» يناقش استعدادات المستشفيات الجامعية لعيد الفطر

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدا السبت، بحضور رؤساء الجامعات المختلفة، الاجتماع الدوري للمجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها تأكيد انتظام أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني «الميدتيرم»، وجاهزية المستشفيات الجاميعة لعيد الفطر المبارك.

تطوير نظام التعليم المدمج

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها متابعة تقارير اللجان المعنية بشأن تطوير نظام التعليم المدمج، ومتابعة تقارير اللجان المشكلة بشأن اختيار القيادات الجامعية.

استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ومن المقرر أن يتابع المجلس استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لمختلف الكليات، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس، إذ من المقرر أن تكون الامتحانات خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، دون تعديل أو تغيير في الخريطة الزمنية للعام الجامعي.