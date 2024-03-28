وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى الزقازيق العام

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام المختلفة بالمستشفى، للتأكد من تواجد الفريق الطبي في أماكن تقديم الخدمة، كما تابع إجراء 6 عمليات خاصة بالوصلات الشريانية لمرضى الكلى بوحدات الكلى الصناعي، منهم شاب يبلغ من العمر 15عاما، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي على 15 حالة أخرى، منها حالات ذات تعقيدات جراحية في الوصلات الوريدية الشريانية، والتي تعد من أهم أولويات مريض الكلى.

كما تفقد أعمال التطوير التي جرت بالطوارئ، وزيادة عدد غرف الملاحظة بها، وإجراء بعض التعديلات بالأقسام لتحقيق الانسيابية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضى، كما اطمأن على انتظام سير العمل بالعمليات الجراحية، وخاصة جراحات الأطفال والقلب.

سرعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن المبادرة التطوعية لأطباء المستشفى بسرعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية.

ولفت إلى أنه أُجري خلال الـ٤ أشهر الماضية عمليات جراحية لعدد 55 مريض كلى، بالإضافة لتركيب قساطر مركزية مستديمة للمرضى والتي بلغت 40 حالة.