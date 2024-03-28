حكومة السلطة الفلسطينية المقترحة.. وزراء جدد يؤدون اليمين خلال أيام

في ظل الحديث عن حكومة فلسطينية جديدة خلال أيام، التقى محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، بمحمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وقدم له برنامج وقائمة التشكيل المقترحة؛ ليصدر الرئيس الفلسطيني قرارًا بقانون منح الثقة للحكومة 19 وأصدَر مرسومًا بشأن اعتماد تشكيلتها.

موعد حلف اليمين للحكومة الفلسطينية

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، من المقرر أن تؤدي الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس يوم الأحد المقبل الموافق 31 مارس 2024، فيما أكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة.

وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهلنا في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من قطاع غزة والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.

ما يشمله برنامج الحكومة الفلسطينية

كما يشمل برنامج الحكومة الفلسطينية خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن، بجانب توافر بند حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة.

كذلك تضمن تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.