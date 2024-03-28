علي جمعة: حديث البعض حول تبسيط الصوفية لأمور المسلمين كلام لا واقع له

علق الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال الإعلامية قصواء الخلالي، حول تجديد منهج التصوف واعتقاد البعض أن ما تقوم به الصوفية من أمر التجديد هو تساهل وتبسيط وتفريط في أمر المسلمين، والتجديد يكون في الالتزام أكثر فيما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، قائلا: «هذا كلام لا واقع له».

الصوفية عبادة والتزام بالبرامج

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «ممكلة الدراويش» المُذاع على شاشة «الحياة»، أنّ حديث البعض حول تبسيط الصوفية، هو «هرت»، بمعنى الشيء المُمزق، لافتا إلى أن الصوفية عبادة والتزام بالبرامج، أما الالتزام بالأحكام، فهذا شأن عموم المسلمين.

المصريون قيادة لكل الأمم

وتابع: «المصريين عمرنا ما تشددنا ودايما في تسامح وسهولة، حتى أن الشيخ زروق كتب في قواعد التصوف أن المصريين متساهلون في الفتوى، هو كتبها علشان كان في خلاف بينه وبين شيخه المصري، فالمصريون قيادة لكل الأمم وإذا أتت المشاكل العصرية بنواجهها بمواجهات عملية وبعد 50 عاما تتبعنا الدول».