علي جمعة: المصريون لا يتساهلون في الدين وقدرنا أن نكون أمة رائدة قائدة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إنه عام 2004 جاء له قاضي قضاة أفغانستان، وأخبره أنه اكتشف أن القانون المدني الأفغاني هو ترجمة للقانون المدني المصري، وكانوا لا يعرفون ذلك؛ لأنه من وقت صدور القانون المدني المصري عام 1949، تم ترجمته للأفغانية، ومن ترجموه قد ماتوا.

لا تساهل في الدين

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «مملكة الدراويش» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «الحياة»، أن قَدر مصر أن تكون رائدة وقائدة، والمصريون لا يتساهلون في الدين، لكنهم يختارون الأنسب لهم، وهذا يأتي حفاظًا على استقرار علاقتهم مع الله، ثم تتبعهم الأمم على مر التاريخ والعقود.

السير على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم

وتابع: «إننا كمصريين نسير على نهج ومسار النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديثه الشريف: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء».

وتعرض شركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج «مملكة الدراويش» ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية «قصواء الخلالي» مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.