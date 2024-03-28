علي جمعة: الخلافات بين الطرق في الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي

قال الشيخ علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن طريق الله واحد، ولكن عدد الطرائق يتعدد بتعدد أنفاس الخلائق، متابعًا: «الطرق إلى الله عبارة عن دائرة، ومقصود كل من على هذه الدائرة هو الوصول إلى المركز وهو الله عز وجل».

الطريق إلى الله أشبه بدائرة

وأضاف، جمعة ، خلال حواره ببرنامج «مملكة الدراويش»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: «لك أن تتخيل أن كل المسلمين، يقفون على هذه الدائرة، كل مسلم له نصف قطر منها، ولكن كل مسلم وله قدرة تسمح له بالوصول إلى الله، وله جهد، ولهذا نقول أن عدد الطرائق على أنفاس الخلائق».

وأشار إلى أن الخلافات بين الطرق، هي في كم الدعاء إلى الله والاستغفار والصلاة على النبي، ولكن هذه لا تعد خلافات بل كل مؤمن وقدرته في الدعاء وغيرها من الأشياء التي تجمع الحسنات، مؤكدًا أن الطرائق كلها صحيحة لأن مقصودها هو الله، وكلها سواسية عند الله.