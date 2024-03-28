علي جمعة يرد على سؤال «ربنا بيحبني؟!» في برنامج نور الدين: لو لم يحبك لما خلقك

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال «هو ربنا بيحبني ولا لأ؟»، حيث تدور في أذهان العبد في بعض الأحيان مثل هذه الأسئلة مع كثرة ارتكاب الذنوب وترك العبادات.

يحب الله جميع مخلوقاته

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة «الناس» ، اليوم «طبعا يحبك لأنك من مخلوقاته، ولو أنه لا يحبك ما خلقك أصلا، وهذا يشعر الإنسان بمجرد أن الله قد خلقه فإنه يحبه، ولو لم يحبك الله لم يكن ليخلقك وكنت عدمًا لا وجود لك في هذا الكون».

إن المحبُ لمن يحب مُطيع

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن «المشكلة ليست في أن الله لا يحبك أو لا، المشكلة هو أنت بتحب ربنا؟ هو ده السؤال اللي ينبغي على الإنسان أن يبدأ به وليس العكس، «ولو كنت تحبه لأطعته، إن المحبُ لمن يحب مُطيع»، مستشهدا بقوله تعالى «قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».