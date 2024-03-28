مبروك عطية لـ«ع المسرح»: الفن رسالة توجيه المجتمع للسلوك الأفضل

أكد الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، أنه وُلد في بيئة لا يوجد بها كهرباء ولا ماء ولا هواتف محمولة لافتا إلى أنه على مدى 15 عاما، نُشر له مقال عنوانه «دار بلا فواتير»، في جريدة الأهرام العربي.

البيوت القديمة كان بها فن

وأضاف عطية، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن هذه البيوت كان بها فن، عجز عن تصويره المصورون، وفشل الباحثون في العثور عليه، مواصلا: «جميع من فيها بيسمع أم كلثوم وحافظ الأغاني بتاعتها».

الأغاني القديمة وبقاء الكلمات

وتابع: «جميع الأغاني القديمة توفي كاتبوها وملحنوها الأغنية وبقيت كلماتها، هواك نسى الزمان طبعه، وخذ منه الإيمان لينا، وداري عننا دمعه، وخلاه ما دري بينا، هل واحد يسمع الكلمات دي ويبقى فاهم معناها، ويتقال عليه عايش بلا فن؟».

ولفت أنّ الفن كله رسالة توجيه مجتمعي نحو السلوك الأفضل والأخلاق الرفيعة والعمل الرشيد.