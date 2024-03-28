مبروك عطية لـ«ع المسرح»: كنت أصغر طالب بالأزهر.. وحفظت القرآن وعمري 7 سنوات

قال الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، «أنا لم أعرف لي شباباً، ولم أعرف لي صبى»، موضحا أنه عندما دخل الأزهر كان عنده 10 ونص سنين، الأزهر لا يقبل إلا من سن 11 عاما، فدخل باستثناء من شيخ الأزهر لحفظه القرآن الكريم قائلاً «كنت أصغر طالب في الأزهر، وأصغر دكتور في الأزهر، وأصغر أستاذ في جامعة الأزهر».

مبروك عطية حفظ القرآن الكريم عمره 7 أعوام

وأضاف «عطية»، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أنه حفظ القرآن الكريم وهو لديه 7 سنوات فقط، موضحا أنه عندما حضر حصة التربية الرياضية ظل يبكي وهو لديه 10 سنوات قائلاً «منزلش ألعب أبدا أنا جي أتعلم هنا مش ألعب»، حتى بعد معرفته أنها مادة مكررة عليه رفض حضور هذه الحصة.

وتابع عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، أن مع تكرار رفضي لحضور الحصة، طلب شيخ المعهد أن يأتي والدي حتى يفهمه أنها حصة يجب حضورها وأنها تساعده في تقوية جسمه، موضحا أنه عندما أتى والده قال شيخ المعهد «معه حق فرحتني برفضه».