مبروك عطية لـ«ع المسرح»: لو كانت حياتي مسرحية سأطلق عليها اسمين

قال الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، إن الفتوى مجرد حل للإشكال، متابعًا: «هناك مثال للفتاوى، أن أبو حنيفة قد ذكر أخين، تزوجا من أختين، وجاءت ليلة الدخول في الزواج دخل كل منهما على زوجة أخيه، ظنًا منه أنها امرأته».

حل أبو حنيفة لمشكلة الأخين

وأضاف عطية، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن أبا حنيفة قد سأل كل رجل منهما: «هل أعجبتك التي دخلت عليها؟»، فقال كل منهما: «نعم»، فطلقا كلا المرأتين من زوجها، وطالما لم يدخل المرء على زوجته ليس لها عدة، وتستطيع في هذه الحالة أن تتزوج الذي دخل عليها في نفس اللحظة.

حياة مبروك عطية حياة التواضع والإبداع

وتابع: «مبروك عطية صفوة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، وحياتي لو كانت مسرحية من الممكن أن أطلق عليها اسمين، تواضع وإبداع، وقد أنتجت كتابا اسمه الإسلام دين المعادلة، في هذا الكتاب، وتحدثت فيه عن معادلة التواضع المختلة لدينا، وهي أن تتواضع مع أحد ما فيتقرب منك ويحاول أن يتعالى عليك، أما عن معادلة التواضع في الإسلام أن تنزل من علوك وتضع نفسك مع من هم أقل علوًا منك».