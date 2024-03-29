قشر الموز بديلا سحريا لملمع الأحذية.. «وفر فلوس الورنيش»

اعتاد الكثيرون على التخلص من قشور الموز، لأنها غير صالحة للتناول، دون الانتباه إلى فوائدها العديدة، خاصة في القضاء على مشكلة يومية، بخلاف تحويله إلى ماسك للوجه، إذ يحتاج البعض إلى تلميع الأحذية، عند ذهابهم إلى عملهم، للحصول على مظهر لائق، بدلًا من إنفاق مبالغ كبيرة على ملمعات الأحذية، التي تنفد في وقت قصير.

أوضح موقع «goodhousekeeping» استخداما سحريا لقشور الموز، في تلميع الأحذية، وإعادتها إلى لمعانها وبريقها من جديد.

حل سحري لاستخدام قشور الموز في تلميع الأحذية

يمكن استخدام قشور الموز في القضاء، على مشكلة يومية، تواجه عددا كبيرا من الناس، عن طريق استخدامه في تلميع الأحذية، بدلًا من شراء ملمعات الأحذية، التي تحتاج إلى إنفاق مبالغ كبيرة جدًا، وقد لا تكون على نفس المستوى، الذي ينتظره الشخص.

قشور الموز تعد بديلًا جيدًا عن ملمعات الأحذية

تعد قشور الموز بديلًا جيدًا، عن ملمعات الأحذية خاصة في حالة نفادها، إذ يمكن نزع الجزء الداخلي للقشرة، وتحريكها برفق على الحذاء من الخارج، وتكرار الأمر مرات عديدة، حتى يعود إلى لمعانه مرة أخرى، وبعدها يمكن استخدام قطعة قماش جافة، أي غير مبللة، وتحريكها على الحذاء جيدًا لإزالة أي بقايا من القشر، وسيلاحظ عودة الحذاء إلى لمعانه من جديد.

أسعار ملمعات الأحذية على حسب جودتها

ترتفع أسعار ملمعات الأحذية على حسب جودتها، بين 70 جنيهًا، حتى 250 جنيها، بحسب متجر شهير لبيع الأحذية، لذا يمكن استخدام قشور الموز، لأنها الأرخص من حيث السعر، كما تعيد إلى الحذاء لمعانه وبريقه، في أقل وقت ممكن، وتعتبر طريقة لإعادة استخدام القشر، بدلًا من إهماله، وإلقائه في سلة المهملات.