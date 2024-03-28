مبروك عطية يحكي لـ«ع المسرح» عن أول فيلم شاهده في السينما: دفعت 3 قروش

قال الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، إنه كان معه في معهد منوف علم من أعلام مصر اسمه عبدالحسيب الفولاني، موضحا أنه كان يتشاور معه في موضوع دخول السينما حتى يشاهدا فيلما ويفهما ما هي السينما، وفي النهاية أخذ قرارا أنه يدخل السينما التي كانت ثمن تذكرتها 3 قروش فقط.

مبروك عطية شاهد فيلم الساعة تدق العاشرة

وأضاف «عطية»، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، «اللي أنا فاكره لما خرجت من الفيلم، الرسمة التي كانت على وجه زملائي، كان فيلم الساعة تدق العاشرة»، موضحا أنه ندم على ضياع هذا الوقت، الذي لم يذاكر فيه.

حكاية الفيديو الذي كان نقطة تحول في حياة مبروك عطية

وتابع عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، عندما سألته الإعلامية منى عبد الوهاب، «ما حكاية الفيديو اللي كان نقطة تحول في حياتك؟ فيديو زينب»، رد قائلا «منادى مبني على الضم في محل نصب.. اللي يعنيني في المقام الأول هو فهم الناس له إيه الرسالة من الفيديو؟»، موضحا أن الناس لم تستفد بهذا الفيديو.