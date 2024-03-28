هل تؤثر ظاهرة كسوف الشمس على أيام شهر رمضان.. «العيد امتى»؟

تستعد سماء كوكب الأرض لاستقبال كسوف الشمس يوم 8 من أبريل المقبل، في ظاهرة نادرة لن تتكرر سوى بعد أكثر من 3 قرون، وهي الظاهرة الثانية خلال أيام شهر رمضان، بعد خسوف القمر يوم الاثنين الماضي 25 مارس الجاري، فهل يؤثر ظاهرتي الخسوف والكسوف على أيام شهر رمضان؟.

الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية السابق والأمين الحالي لرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، تحدث لـ«الوطن»، حول ظاهرتي الكسوف والخسوف، مؤكدًا إنها ليست لها علاقة بشهر رمضان، فهي تحدث في الشهور الأخرى أيضًا، وفلكيًا ودينيًا، شهر رمضان يأتي 29 أو 30 يومًا، ولا يمكن أن يأتي غير ذلك.

كسوف الشمس وميلاد الهلال الجديد

وتأتي ظاهرة كسوف الشمس مع ميلاد هلال الشهر الجديد، أي يوم الكسوف هو يوم ميلاد الهلال، وفقًا لـ«القاضي»، وذلك بغض النظر عن فترة مكوث الهلال بعد الغروب ورؤيته بالعين المجردة، والكسوف يوم 8 أبريل يعني ميلاد الهلال، لكن فترة مكوثه في الأفق لن تدوم بعد الغروب.

10 أبريل.. أول أيام عيد الفطر وفقًا للحسابات الفلكية

وأكد أمين الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إنه سيتعذر رؤية هلال شهر شوال يوم 8 أبريل، وبالتالي سيكون يوم 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان، و10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب الحسابات الفلكية.

كسوف الشمس لن يصل إلى مصر

وأشار الدكتور جاد القاضي إلى أن كسوف الشمس المقبل لن يصل إلى مصر أو العالم العربي، حيث يكون غرب الكرة الأرضية، ويبدأ جزئيًا من المحيط الأطنطلي، ثم كليًا في أمريكا، وينتهي في المحيط الهادي، ويمكن رؤيته في السواحل الغربية لقارة إفريقيا، وسيكون حينها كسوفًا جزئيًا.