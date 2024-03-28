هل يصل كسوف الشمس الكلي إلى مصر؟.. حدث تاريخي يحول النهار إلى ليل

ينتظر العالم في 8 من شهر أبريل المقبل ظاهرة نادرة لن تتكرر سوى بعد 3 قرون، إذ يحدث كسوف الشمس بشكل كلي، نتيجة مرور القمر ما بين كوكب الأرض والشمس، لكن هل نرى كسوف الشمس في سماء مصر؟.

وكالة ناسا الفضائية، قالت إن ظاهرة كسوف الشمس التاريخية، والتي ستحول النهار إلى ليل لبضع دقائق، ستكون مرئية بشكل كامل في العديد من ولايات أمريكا، ودولتي المكسيك وكندا، بينما سيكون خسوف الشمس جزئي في غرب قارة آوروبا وأمريكا اللاتينية، ومن الصعب رؤيته في مصر.

ويبلغ الطول الإجمالي لمسار كسوف الشمس نحو 2024 9.190 ميلًا، أي 14.790 كم، وتبلغ قوة هذا الكسوف 1.0565، ما يعني أن قطر القمر أكبر بنسبة 5.65 بالمئة من قطر الشمس.

موعد كسوف الشمس؟

وسيكون الكسوف بشكل كامل الساعة 02:17 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية «EST»، أي 21:17 مساءً بتوقيت القاهرة، ويبلغ الحد الأقصى لطول كسوف الشمس الكلي في أي مكان على الأرض 4 دقائق و 28 ثانية.

لماذا كسوف الشمس 2024 مميزًا؟

وكسوف الشمس القادم في 2024 من شهر أبريل سيكون مميزًا، لأن الشمس ستختفي بشكل كامل خلال ساعات النهار، حين تصل لحظة الكسوف الكلي، وسيظهر طيف من هالة الشمس ومجموعة من الألوان والضوء في السماء المظلمة، وتكون جودة الضوء في اللحظة التي يبدأ فيها الكسوف الكلي مذهلة مع عرض للتقزح اللوني والوميض والألوان، بحسب موقع «Astronomy».

الموعد القادم

ولن يتعرض العالم لكسوف شمسي آخر سوى في 30 مارس عام 2033، لكنه لكن يكون كسوفًا كليًا، وفي 12 أغسطس 2044، ستشهد أجزاءً من الكرة الأرضية كسوفًا كليًا.