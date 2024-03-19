موعد عيد الفطر.. ولادة هلال شوال لن تكون قبل غروب 8 أبريل

كشف تقرير للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل موعد عيد الفطر 2024، موضحًا في تقرير أرسله إلى دار الإفتاء المصرية، المختصة بالإعلان الرسمي عن موعد عيد الفطر، أنّ ولادة هلال شهر شوال 1445 هجريًا، لن تكون قبل غروب شمس الاثنين 29 رمضان، والموافق 8 أبريل.

هلال شهر شوال سيولد بعد غروب شمس الاثنين

وذكر تقرير معهد البحوث الفلكية، الخاص بـ موعد عيد الفطر، أنّ الهلال سيُولد في تمام الساعة 8.22 دقيقة، مساء الاثنين 8 أبريل، إذ تُشير الحسابات الفلكية إلى أنّ هلال شهر شوال سيُولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، في الساعة 8:22 مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الاثنين 29 رمضان، وهو يوم الرؤية.

وتابع التقرير بأنّه من خلال الملاحظات السابق ورودها، فإنّ هلال الشهر الجديد، لن يكون قد وُلد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة، وكذلك غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، إذ يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة وباقي محافظات مصر بمددٍ تتراوح بين 10 إلى 11 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدة تتراوح بين دقيقتين و20 دقيقة.

موعد عيد الفطر مقترن بتوقيت ولادة هلال شوال

وأوضح المركز أنّه يتضح من التحليلات والترصدات لموعد ولادة هلال شهر شوال، أنّ يوم الثلاثاء 9 أبريل المقبل سيكون المتمم لشهر رمضان 2024؛ لتكون عدة شهر رمضان الحالي 2024 ثلاثين يومًا، على أن تكون غرة شوال 1445 هجريا، يوم الأربعاء 10 أبريل، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.