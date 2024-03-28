دعاء ليلة الجمعة الثالثة من رمضان.. احشرنا برحمتك مع النبيين والصديقين

دعاء ليلة الجمعة له فضل عظيم في الإسلام، حيث تعتبر هذه الليلة من أفضل الأوقات للتضرع والدعاء إلى الله، ويشير النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك ساعة يوم الجمعة لا يرد فيها الدعاء، ولهذا يُحث المسلمون على الاجتهاد في الدعاء في هذا الوقت، ويعتبر دعاء ليلة الجمعة الثالثة من رمضان وسيلة للتواصل المباشر مع الله، وطريقة للتوبة والتضرع بخشوع وخضوع، ويمكن للمؤمن أن يطلب في دعائه المغفرة، والرحمة، والهداية، والرزق الحلال، وحماية من الشرور والمصائب، يعكس الدعاء إيمان المسلم بقدرة الله على تحقيق الأماني والمساعدة في كل الأوقات والظروف.

أدعية ليلة الجمعة الثالثة من رمضان

ومن دعاء ليلة الجمعة الثالثة من رمضان التي نشرتها دار الإفتاء المصرية، «ربّنا ارزقنا الصبر على الصيام والقيام، ربنا أعنا على الخير وأعنا على العمل الصالح يا رب العالمين، ربّنا اجعلنا في هذه الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك من الصابرين على الصيام والقيام، ربنا أعنا على الخير وأعنا على العمل الصالح يا رب العالمين».

ليلة الجمعة الثالثة من رمضان

ويمكننا أن ندعو بما يلى: اللهمّ إنا نسألك في دعاء ليلة الجمعة الثالثة من رمضان علمًا نافعًا، وقلبًا خاشعًا، وجسدًا على البلاء صابرًا، ولذّة النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة يا ربّ العالمين، اغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنّا سيّئاتنا، اللهمّ وإن توفّيتنا فتوفّنا مع المتقين الأبرار، اللهمّ واحشرنا برحمتك مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، آت كلّ واحد منّا مسألته، اللهمّ أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمّهاتنا من نار جهنّم، اللهمّ ارفع درجاتنا في الجنة في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين.