دعاء ليلة الجمعة الثانية من رمضان.. اللهم أغفر لي وارحمني وأصلح قلبي

أهمية دعاء ليلة الجمعة الثانية من رمضان لا تحدها كلمات، فهي ليلة مباركة تتميز بفضلها ورحمتها، ويعتبر الدعاء في هذه الليلة من الأمور المحببة إلى الله، حيث ينظر إليه برحمة وعناية خاصة، الدعاء في هذه الليلة يعتبر وسيلة للتواصل مع الله وطلب الخيرات والبركات، وتطهير النفس من الذنوب والخطايا، يتمنى المؤمن في هذه الليلة أن يكون قريبًا من الله ومن فضله. لذا، يجب علينا الاجتهاد في الدعاء في هذه الليلة واستغلال فرصتها العظيمة لطلب الخير والبركة والمغفرة.

أدعية ليلة الجمعة الثانية في رمضان

هناك العديد من الأدعية التي يفضل ترديدها ضمن دعاء ليلة الجمعة الثانية من رمضان منها: «اللهمّ إنّي أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها في بياض النهار وسواد الليل، في ملأ وخلاء، وسرّ وعلانية؛ وأنت ناظر إلي، اللهم إني أستغفرك من كل فريضةٍ أوجبتها عليّ في آناء الليل والنّهار تركتها خطأً أو عمدًا، أو نسيانًا أو جهلًا، استغفرك من كل سنّة من سنن سيّد المرسلين وخاتم النبيين سيّدنا محمّد صلّى الله عليه وسلّم تركتها غفلةً، أو سهوًا أو نسيانًا، أو تهاونًا وجهلًا، أو قلّة مبالاة بها».

أدعية الجمعة في رمضان

ويحرص المسلمون على ليالي رمضان بشكل عام وليلة الجمعة بشكل خاص من خلال الصلاة والقيام والتهجد والدعاء ومن ضمن الأعمال الصالحة دعاء ليلة الجمعة الثانية من رمضان: «استغفر الله وأتوب إليه ممّا يكره الله قولًا وفعلًا، وباطنًا وظاهرًا، اللهمّ صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه الطيّبين الطّاهرين، يا رب في الجمعة الثانية من رمضان اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أصلح قلبي وعملي، وتولني فيمن توليت واعتق رقبتي من النار، اللهمّ أنت ربّي لا إله إلّا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، اللهمّ إنّي أسألك بأنّي أشهد بأنك أنت الله لا إله إلّا أنت الواحد الأحد، الفرد الصّمد، الّذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد».