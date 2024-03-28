آلاف المصلين من مختلف الجنسيات يشهدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

شهد آلاف المصلين اليوم الخميس، صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر، في الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان الفضيل، وقد جاؤوا من مختلِف المحافظات، كما يحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة.

وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر، ويؤمها نخبة من قرّاء القرآن الكريم في الأزهر، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.

إقامة صلاة العشاء الليلة بسورة الفرقان

تقدم المصلون فضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وجمعٌ من علماء الأزهر، وأقيمت صلاة العشاء الليلة بقراءة سورة الفرقان برواية ‏حفص عن عاصم، وصلاة التراويح بسورتي الفرقان والشعراء، برواية خلف العاشر، وورش عن نافع المدني، ورويس عن يعقوب الحضرمي.

تلاوة «السجدة» و«الإنسان» بصلاة الفجر

وأوضح الدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشؤون الدينية بالجامع الأزهر، أنه أم المصلين اليوم في الجامع الأزهر في صلاة العشاء الشيخ عادل محمود، معلم القرآن الكريم بمنطقة المنيا الأزهرية، وصلاة التراويح الشيخ محمد عليوة، والشيخ أحمد نور، معلم القرآن الكريم بمنطقة سوهاج الأزهرية، والشيخ عيد بركات، مدرس القراءات بمعهد قراءات الخازندارة بشبرا.

ويؤم المصلين في صلاة فجر الجمعة، الشيخ محمد عليوة، مع التلاوة من سورتي السجدة والإنسان، تحت إشراف فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف.