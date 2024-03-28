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دراما المتحدة

موعد صلاة التراويح في المسجد الأقصى غدا.. أداها اليوم 120 ألف مُصلٍ «فيديو»

كتب:

منى السعيد
11:50 م | الخميس 28 مارس 2024
آلاف المسلمين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الاقصى

آلاف المسلمين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الاقصى

كشفت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، عن موعد أداء صلاة التراويح في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة غدًا الجمعة ليلة 20 من شهر رمضان المبارك، والتي هي سنة مؤكدة عن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وعدد ركعاتها 11 ووقتها من بعد صلاة العشاء حتى قبيل الفجر.

موعد صلاة التراويح في المسجد الأقصى

وتأتي صلاة التراويح في المسجد الأقصى عقب إقامة صلاة العشاء، والتي ستكون غدًا الجمعة ليلة 20 من شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 8:19 مساءً، ويتوقع أن يتوافد آلاف المسلمين لأدائها وفق ما نشرت رابطة العالم الإسلامي.

120 ألف مُصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح اليوم

وأضافت دائرة الأوقاف الإسلامية أنه في مشهد مهيب تجمع نحو 120 ألف مُصلٍ لأداء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، رغم تضييقات شرطة الاحتلال الإسرائيلي في ليلة الـ19 من شهر رمضان المبارك والتي توافق ليلة الجمعة الثالثة في شهر الفرقان.

فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي انتشرت عند باب الأسباط بالتزامن مع توافد المسلمين إلى الأقصى، كما انتشرت فرق الخيالة في محيط منطقة باب العامود في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

كما أدى عدد كبير من المصلين البعيدين عن المسجد الأقصى صلاتي العشاء والتراويح في طريق المجاهدين قرب باب الأسباط في المدينة القديمة.

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