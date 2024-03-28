متى تبدأ صلاة التهجد في الحرم المكي 1445؟.. من هو إمام ليلة القدر

أيام قليلة تفصلنا عن أعظم أيام العام، في شهر الفرقان، وهي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لذلك يتساءل الملايين من المسلمين حول العالم، متى تبدأ صلاة التهجد في الحرم المكي 1445، ومن يؤم المسلمين، وقد يكون هو إمام ليلة القدر التي يتحرها المسلمون في الليالي الوترية في الثلث الأخير من الشهر المبارك.

متى تبدأ صلاة التهجد في الحرم المكي 1445؟

وأجابت رئاسة الشؤون الدينية للحرمين، عن تساؤل المسلمين حول متى صلاة التهجد في الحرم المكي 1445، في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، والتي يقيمها عدد من كبار مشايخ المملكة من الفقهاء والمقرئين.

ويكون موعد صلاة التهجد في الحرم المكي في الثلث الأخير من الليل، في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ويكون موعدها في المملكة بعد منتصف الليل بنحو نصف ساعة، لتكون الساعة 12:30 صباحًا تقريبًا.

إمام صلاة التهجد في المسجد الحرام

وبحسب رئاسة شؤون الحرمين، يؤم المسلمين في صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، هم 4 أئمة، وهم الدكتور الشيخ عبدالرحمن السديس، الدكتور الشيخ عبدالله بن عواد الجهني، والشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة، والشيخ ماهر بن حمد المعقيلي، ويمكن إمام التسليمات سواء الأولى أو الأخيرة من خلال الجدول التالي:

إمام صلاة التهجد في المسجد النبوي

أما في المسجد النبوي، فيؤم المسلمين في صلاة التهجد كوكبة من علماء ومشايخ المسجد، نذكر منهم، الدكتور الشيخ على الحذيفي، والشيخ أحمد بن طالب بن حميد، والشيخ صلاح البدير، الشيخ عبدالمحسن القاسم، والشيح أحمد الحذيفي، والدكتور عبدالله البعيجان.

وليلة القدر هي ليلة الفرقان والغفران والعتق من النار والعودة إلى الله، وقد وصفها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ضاحية لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى يصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع، مثل القمر البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ».