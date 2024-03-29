النادي الأهلي يفوز على الزمالك بـ9 أهداف في مباراة استعراضية ببنها 

حقق النادي الأهلي فوزًا ساحقًا على الزمالك، في مباراة استعراضية جمعت بين لاعبي الفريقين القدامى على ملعب نادي city club ببنها.

الأهلي يفوز بـ9 أهداف

وانتهت المباراة بنتيجة 9 أهداف للأهلي مقابل هدف واحد للزمالك، وشارك في المباراة لاعبون سابقون بالناديين، وهم خالد الغندور ومحمد عبدالله وحازم إمام وإسلام صادق وأحمد جمال وشادي محمد ومحمد عمارة وياسر ريان وهشام حنفي ومحمد فاروق.

لم الشمل والتقارب بين الفريقين

وأكد اللاعبون المشاركون أن المباراة تأتي بهدف لم الشمل والتقارب بين الفريقين الذي بات ملموسًا مؤخرًا، متمنين أنّ يكون هذا التقارب انعكاسًا لنجاح الكرة المصرية وتوفيقًا لمنتخب مصر.

إفطار لعدد من لاعبي الكرة ببنها

وكانت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، قد شهدت إفطارًا جماعيًا لعدد من لاعبي منتخب مصر والنادي الأهلي والزمالك، أعقبه مباراة استعراضية بين اللاعبين بنادي city club بنها

وشهدت المباراة تفاعلًا وحضورًا جماهيريًا وسط تشجيع للاعبين، وحرص الحاضرون علي التصوير مع اللاعبين والتقاط السلفي معهم وسط أجواء الفرحة الرمضانية بالمكان.