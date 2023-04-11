طلاب خدمة بنها يُطلقون «مبادرة كلنا واحد».. توزيع وجبات إفطار على الصائمين

أطلق طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها مبادرة «كلنا واحد»، للعام الثاني على التوالي لتوزيع الوجبات والإفطار على الصائمين بالطرق والشوارع وعمال النظافة والأسر المحتاجة.

مبادرة كلنا واحد بالخدمة الاجتماعية ببنها

جاء في بيان المعهد إن المبادرة تأتي تحت رعاية الدكتور أحمد محمد يوسف عميد المعهد وتحت إشراف ورئاسة الدكتورة منى هدهد مدير إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشارك فيها شباب أصدقاء البيئة بالمعهد وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد الدكتورة وسام الشاذلي والدكتور سيد جودة.

المبادرة تهدف إلى نشر قيم الترابط

حيث أعلن الدكتور أحمد محمد يوسف عليق عميد المعهد تدشين المبادرة التي تهدف إلى نشر قيم الترابط والمودة والمحبة بين الطلاب بعضهم البعض ونشر الحب والتسامح بين الأفراد وحثهم على التواصل الاجتماعي وخلق جيل من الشباب قادر على النهوض بمصر ورفع شأنها بين الأمم وبما ينعكس على الوطن مصر وشعبها العظيم.

وقالت الدكتورة منى هدهد، مدير خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن فعاليات المبادرة تمثلت في توزيع الهدايا ووجبات الإفطار والعصائر على مرضى المستشفيات والمارة بالشوارع وتوجيه الشكر لرجال الشرطة والعيون الساهرة على خدمة المجتمع المصري.

قام الطلاب بجولة بعدد من شوارع مدينة بنها وأمام المستشفيات والطرق الرئيسية قاموا خلالها بتوزيع الوجبات والهدايا على الصائمين وسط دعواتهم وشكرهم لتلك المبادرة الطلابية، يذكر أن المبادرة تتم للعام التاني على التوالي تحت إشراف إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.