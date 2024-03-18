رئيس جامعة بنها يشارك طلاب المدن الجامعية حفل إفطار رمضان

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وقيادات الجامعة والمدن الجامعية ، مساء اليوم الإثنين، في حفل الإفطار الجماعي للطلاب بالمدن الجامعية.

التهنئة بحلول شهر رمضان

وخلال الحفل، هنأ رئيس الجامعة، الطلبة والعاملين وقيادات جامعة بنها بشهر رمضان الكريم، معربا عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب.

وشهد الإفطار حوارا بين رئيس الجامعة والطلاب، استمع خلاله الدكتور ناصر الجيزاوي لاقتراحاتهم ومدى رضائهم عن الخدمات التي تقدم إليهم بالمدن الجامعية.

فتح آفاق جديدة للتواصل

وقال الجيزاوي: إن الجامعة تعمل كمنظومة متكاملة تساهم في فتح آفاق جديدة للتواصل بين الطلاب وقيادات الجامعة مما يسهم في التواصل المستمر كأسرة واحدة في جميع الأوقات والمناسبات المختلفة.

وشهد رئيس الجامعة ومرافقوه بعد الإفطار، المبارة النهائية للكرة الخماسية بين طلاب المدن الجامعية بكفر سعد ببنها وطلاب المدن الجامعية بشبرا.

وفي الختام، كرم رئيس الجامعة ومرافقوه الفريق الفائز، وذلك في إطار تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية.