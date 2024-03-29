باحث: إسرائيل في عزلة دولية بسبب الحرب على قطاع غزة

قال محمد فوزي باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّه رغم قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أنه جاء مفتقدا لأي أدوات تنفيذية على الأرض.

إسرائيل تعيش حالة من العزلة

وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الولايات المتحدة هي الفاعل الأهم الذي يمكنه الضغط على دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعيش حالة من العزلة الدولية بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة، كما أن المبعوثة الأممية للأراضي الفلسطينية أصدرت تقريرا مهما اتهمت فيه إسرائيل بشكل واضح بممارسة الفصل العنصري والإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني.

إسرائيل تتحمل مسؤولية الأزمة الإنسانية في غزة

وتابع الباحث، أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة إلى مصر شهدت تأكيده بشكل قاطع تحمل إسرائيل مسؤولية الأزمة الإنسانية الكارثية داخل قطاع غزة، مشددًا على أن إسرائيل لم تعر كل هذه الضغوط الدولية أي اهتمام وبدأت في مضاعفة عملياتها الجوية ضد غزة في الساعات الماضية.