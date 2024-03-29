دعاء لأهل غزة يوم الجمعة.. اللهم احفظ المسجد الأقصى وكن عونا لأهله

يظل الدعاء يوم الجمعة واحدًا من أهم الأعمال التي يمكن للمسلمين القيام بها لدعم أهل غزة، في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، واعتداء وحشي من قِبل العدوان الإسرائيلي.

ويستعرض التقرير التالي عددا من الأدعية التي يمكن ترديدها، على سبيل المثال لا الحصر لدعم أهل غزة.

دعاء لأهل غزة

وحول الدعاء لأهل غزة يوم الجمعة ، أوصت دار الإفتاء المصرية بضرورة مساندة أهل غزة بالدعاء، ومن أفضل الأدعية التي أوصت بها كالتالي:

اللهم هون برد الشتاء على من لا ملجأ ولا مأوى لهم اللهم أنزل الدفء والطمأنينة على أهل غزة، وارحم ضعفهم وقلة حيلتهم وأغنهم من فضلك يا رب العالمين.

-اللهم غزة وأهل غزة وأراضي وأطفال ورجال غزة، اللهم بردا وسلاما عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

أدعية لأهل غزة

واستكمالا للحديث عن الدعاء لأهل غزة يوم الجمعة، يجوز أن تردد:

اللهم لا ترفع لليهود في القدس راية، ولا تحقق لهم في غزة غاية، اللهم أغث أهل فلسطين. اللهم إنا استودعناك فلسطين والأقصى وغزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء لهم فانصرهم.

-اللهم يا رجاء السائلين، يا قرة عين المُوحِّدين، يا ملاذ اللاجئين، يا عون المُستجيرين، احفظ المرابطين في فلسطين، وانصرهم على عدوك، وعدوهم، وتقبل شهداءهم مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وأنزل على قلوبهم وأهليهم برد السكينة.