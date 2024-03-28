محمود عباس: نرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع: «نؤكد ضرورة التزام إسرائيل بالأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى كامل قطاع غزة».

وأشار إلى أنه يرفض بشكل قاطع تهجير أي مواطن فلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مؤكدًا أن الأمن والسلام يتحققان بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن.

وأكمل: «غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن قبول مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن باقي الأرض الفلسطينية».