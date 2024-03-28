عضو «دفاع النواب»: تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعزز ثقة المشاركين في مخرجاته

قالت النائبة منال نصر عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن اهتمام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، بمثابة أكبر رد على المشككين في الحوار الوطني وأهل الشر.

تنفيذ توصيات الحوار الوطني أكبر رد على أهل الشر

وأوضحت نصر، في بيان أن لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة التنسيقية للحوار الوطني، تأكيد على حالة التوافق والحراك الكبير في مختلف الملفات التي أحدثها الحوار الوطني منذ انطلاقه، ونجاحه في أن يكون منصة وطنية تجمع كل طوائف وفئات المجتمع والخبراء والمتخصصين لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول القضايا المختلفة.

وأكدت، أن الحوار الوطني هو حوار مستمر ولم يكن مرتبطا بحدث ووقت معين كما ادعى البعض، واليوم السلطة التنفيذية تؤكد للجميع أن هناك جدية في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يعزز ثقة المشاركين والرأي العام في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة الأمد

وأشارت، إلى أن تنفيذ المخرجات سيكون له دور جاد في تحويل توصيات المحور الاقتصادي للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية تنتقل لأرض الواقع في القريب العاجل حتى يكون هناك جدوى لها، وبحث سبل تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة الأمد.

وتابعت أن المكاسب التي تعود من جراء حالة الحوار الوطني، كثيرة سواء في المجالات السياسية أو حقوق الإنسان أو مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية.