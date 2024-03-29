«لو تعلمون».. الدكتور هاني تمام يشرح دعاء قضاء الدين: أوصى به الرسول

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقة بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ هناك دعاء ورد عن النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، من لازمه ساعده على قضاء الدين كما أوصانا رسول الله.

حديث معاذ والنبي محمد

أضاف «تمام»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «لو تعلمون»، والمُذاع على «تلفزيون الوطن»، أنَّ النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، رأى سيدنا معاذ – رضي الله عنه – مهموماً في إحدى المرات، ليسأله عن سبب حزنه وهمه فأخبره أن عليه ديناً، ليوصيه النبي: «ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك».

دعاء قضاء الدين

وتابع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا معاذ قل، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك».