دعاء قضاء الدين.. أوصى به النبي محمد

دعاء قضاء الدين أوصى النبي به لمن أرهقتهم الديون، وقال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الدين هم بالليل وذل بالنهار وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسدد أن الدين، وكان يقول: «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك ويسدد عنك دينك.

وتابع عضو كبار العلماء أن من لزم الاستغفار جعل الله سبحانه وتعالى له من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج ورزقه من حيث لا يحتسب، متابعاً أن كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من المجربات في سداد الديون.

أدعية نبوية في قضاء الدين

وجاءت بعض الأدعية النبوية في قضاء الدين منها:

«اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

«اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ , وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَحْمَانُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تُعْطِيهُمَا مَنْ تَشَاءُ، وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ، ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ».

«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال».

صلاة الحاجة

وفي السياق ذاته قالت دار الإفتاء عبر موقعها على الإنترنت حول صلاة الحاجة أنه عند عبد الله بن أبى أوفى رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: "من كانت له إلى الله حاجة، أو إلى أحد من بنى آدم، فليتوضأ وليُحسن الوضوء، وليصلّ ركعتين، ثم ليُثن على الله، وليُصلِّ على النبى صلّى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك مُوجِبات رحمتك، وعزائمَ مغفرتك، والغنيمة من كل برّ، والسلامة من كل إثم، لا تدع لى ذنباً إلا غفرته، ولا همَّاً إلا فرَّجته، ولا حاجة هى لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين"، أخرجه الترمذى