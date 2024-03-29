السياحة تبحث الاستعانة بخبير من الأمم المتحدة لتطوير المقاصد الاستشفائية

قالت وزارة السياحة والآثار إن غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة عقدت اجتماعاً افتراضيا عبر تقنية زووم، مع ممثلين من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وذلك لبحث سبل الاستعانة بأحد الخبراء الدوليين المتخصصين من جانب المنظمة لإعداد استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في المقصد المصري وإعداده كمنتج يُمكن تسويقه عالمياً وتحقيق العائد الاقتصادي المتوقع منه، لا سيما في ضوء تنامي الأهمية الاقتصادية لهذا المنتج على مستوى العالم.

تطوير منتجات سياحية متخصصة

وأضافت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سياسات الوزارة نحو دراسة تطوير منتجات سياحية متخصصة لاستقطاب شرائح جديدة من السائحين.

ومن جهتها، استعرضت نائب وزير السياحة، خلال الاجتماع، مستهدفات الوزارة من هذه الاستراتيجية التي سيتم إعدادها، والتباحث في الخطوات المقترحة لتنفيذها، لافتة إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف تحديد مقومات منتج السياحة الاستشفائية في مصر وسبل الاستفادة منها، لا سيما بالمقاصد السياحية المصرية التي تزخر بمقومات طبيعية فريدة تساهم في تعزيز هذا المنتج والنهوض به، فضلاً عن تحديد الأسواق السياحية المستهدفة وآليات التسويق والترويج الملائمة والفرص الاستثمارية المتاحة له خلال السنوات المقبلة.

ربط السياحة الاستشفائية بالمنتجات السياحية الأخرى

كما بحثت خلال الاجتماع آليات ربط منتج السياحة الاستشفائية بالمنتجات السياحية الأخرى التي يشتهر بها المقصد المصري بما يُساهم في أن تحظى مصر بالمكانة التي تستحقها وتكون مقصداً سياحياً جاذباً لشريحة السائحين المسافرين بغرض السياحة الاستشفائية.

وأوضحت نائب وزير السياحة والآثار، أن العمل على إعداد هذه الاستراتيجية يأتي بناءً على توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، للخروج بخارطة طريق واضحة بمستهدفات محددة ومتطلبات للنهوض بمنتج السياحة الاستشفائية لتعزيز العائد الاقتصادي منه وتعظيم المكانة التنافسية للمقصد المصري مقارنة بالمقاصد الأخرى الرائدة في هذا المجال.

وأضافت نائب الوزير، أن الوزارة عملت أيضاً بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع واعتماد الضوابط والمعايير المنظمة للنُزل البيئية (Ecolodges)، خاصة في المناطق التي تزخر بمقومات طبيعية استشفائية مثل العيون الكبريتية والدفن بالرمال لتقنين وضع النزل البيئية في تلك المناطق وضمان جودة خدماتها المقدمة.