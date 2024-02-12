نائب وزير السياحة تبحث سبل زيادة الحركة الوافدة إلى مصر من دول الخليج

قالت وزارة السياحة والآثار، إن غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، التقت اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مادونا حويك مديرة منطقة دول الشرق الأدنى لشركة طيران الجزيرة الكويتية، وذلك لبحث سبل التعاون لتعزيز النمو السياحي من السوق العربي، لاسميا دول منطقة الخليج، من خلال رحلات الشركة للمقاصد السياحية المصرية المختلفة، وكذلك من المقاصد البعيدة عن طريق خطوط الشركة الممتدة بهذه المقاصد.

حجم أعمال الشركة بالمقصد السياحي المصري

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن مديرة منطقة دول الشرق الأدنى لشركة طيران الجزيرة الكويتية استعرضت حجم أعمال الشركة بالمقصد السياحي المصري، وعدد الرحلات التي تقوم بتسييرها في الوقت الحالي، لافتة إلى أنه يتم تسيير عدد من الرحلات اليومية والأسبوعية من دولة الكويت إلى مطارات كل من القاهرة الدولي، وسفنكس الدولي، ومطار برج العرب بالإسكندرية، والأقصر، وأسيوط، وسوهاج.

وأوضحت، أنه يجرى دراسة إمكانية بدء تسيير رحلات إلى مدينتي شرم الشيخ والعلمين خلال فصل الصيف القادم، مؤكدة رغبة الشركة واهتمامها بتوسيع حجم أعمالها في مصر.

استفادة الشركة من السياسات التحفيزية الإضافية

وأوضحت البيان، أن اللقاء تناول مناقشة عدد من الخطط والبرامج التسويقية، حيث استعرضت نائب وزير السياحة والآثار برنامج تحفيز الطيران وباقة التحفيز الإضافية التي تقدمهما الوزارة لشركات الطيران، لتشجيع تسيير المزيد من رحلات طيران إلى المطارات السياحية المصرية، لافتة إلى إمكانية استفادة الشركة من السياسات التحفيزية الإضافية ولا سميا إلى شرم الشيخ، كما أشارت إلى ما شهدته مدينة العلمين الجديدة خلال الموسم السياحي الصيفي الماضي من إقبال كبير من السائحين.

تعزيز التعاون المشترك بين شركاء المهنة

وأوضحت الوزارة، أنه تم مناقشة إمكانية تنظيم قافلة سياحية مهنية مصرية لدولة الكويت لتعزيز التعاون المشترك بين شركاء المهنة ودفع معدلات الحركة السياحية البينية، حيث أنه من المقرر تنظيم هذه القافلة تزامناً مع انعقاد الملتقى العربي للسياحة والسفر «ATM» المقرر عقده بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة في شهر مايو القادم.