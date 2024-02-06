نائب وزير السياحة تبحث آليات دعم التعاون مع سفيرة رومانيا

قالت وزارة السياحة والآثار، إن غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، استقبلت بمقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، أوليفيا تودرين سفيرة دولة رومانيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال السياحة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفى اليوم أن نائب وزير السياحة إستهلت اللقاء بالترحيب بالسفيرة والوفد المرافق لها، مثمَنة على العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر ورومانيا في العديد من المجالات، مؤكدة على حرص الوزارة على تعزيز مزيد من التعاون مع الجانب الروماني والعمل على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من رومانيا.

وأشارت الوزارة ، إلى أن غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار ، أكدت خلال اللقاء على النجاح الذي حققته السياحة المصرية خلال عام 2023 حيث حققت رقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدين والذي بلغ 14.9مليون سائح وهو أعلى معدل في الحركة السياحية الوافدة في تاريخ السياحة المصرية، لافتة إلى أنه من أهم عوامل تحقيق هذا النجاح هو التواصل المستمر مع شركاء المهنة ومنظمي الرحلات في الأسواق المستهدفة، واطلاعهم أولاً بأول بآخر التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر.

الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028

وتحدثت نائب الوزير عن أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية وهو الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، لافتة إلى أن العمل على تنفيذ هذه الاستراتيجية كان عاملاً مؤثراً في تحقيق هذا الرقم القياسي في الأعداد السياحية لعام 2023، لافتة إلى أن أبرز محاور هذه الاستراتيجية زيادة مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر لاسيما الفندقي، وتحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.

منتج السياحة الاستشفائية

وتحدثت نائب الوزير أيضاً عن منتج السياحة الاستشفائية الجاري التحضير له مشيرة إلى الجهود المتواصلة لتعزيز هذا المنتج نظراً لما تمتلكه مصر من مقومات تساهم في تعزيز النهوض به، مؤكدة على رغبة مصر في الاستفادة من الخبرات الدولية ذات الريادة في هذا المجال، مشيرة إلى التنسيق الذي تقوم به الوزارة مع منظمة السياحة العالمية للاستعانة بالخبراء الدوليين المتخصصين للخروج باستراتيجية شاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في المقصد السياحي المصري وتحديد الأسواق المستهدفة والسائحين المستهدفين والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المنتج الجديد.

كما أشارت إلى المؤتمر الدولي للسياحة الصحية الذي سيُعقد في مارس القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبها، أكدت السفيرة أوليفيا تودرين على الرسائل الإيجابية التي تصدرها السفارة دائماً للشعب الروماني عن المقصد السياحي المصري وحثهم على زيارته.

كما أكدت على التعاون الوثيق بين الوزارة والسفارة وأن الملف السياحي يعد من الملفات الهامة التي يتم طرحها في المناقشات المختلفة بين البلدين.