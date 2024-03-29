رئيسان سابقان يدعمان بايدن لجمع 25 مليون دولار.. وغزة شوكة في حلقه

في دعم ديموقراطي قوى حضر الرئيسان الأمريكيان الأسبقان باراك أوباما وبيل كلينتون حملة لجمع التبرعات لحملة جو بايدن الرئاسية، من أجل تقديم دفاعا قويا عن تعامل البيت الأبيض مع أزمة غزة، ليفاجئهم المتظاهرون المعترضون لدعم بايدن لدولة الاحتلال، في حدث جمع أكثر من 25 مليون دولار.

تفاصيل تجمع الرؤساء الثلاث على مسرح واحد

أفادت وكالة رويترز، أن بايدن، وأوباما وكلينتون خاضوا مناقشة طويلة أدارها مضيف برنامج «The Late Show» ستيفن كولبير في قاعة موسيقى راديو سيتي الشهيرة أمام آلاف الضيوف، لكن حملة جمع التبرعات تخللتها عدة احتجاجات داخل القاعة الضخمة، حيث صرخ الحاضرون في عدة لحظات مختلفة أثناء المناقشة، في إشارة إلى دعم بايدن لإسرائيل في حرب غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحي.

المتظاهرون يعلنون رفضهم لسياسة بايدن

وكان موكب القادة الثلاثة مر بمئات المتظاهرين، المناهضين لحرب غزة، وبعد دخولهم القاعة هتف أحد المعترضين «عار عليك يا جو بايدن!»، من جانبهم عرض أوباما وكلينتون منظوراً رئاسياً لأزمة غزة يؤكد على الحقائق السياسية لوجودهما في البيت الأبيض.

وقالوا إن الرئيس يجب أن يكون قادرًا على دعم إسرائيل في نفس الوقت الذي يقاتل فيه من أجل حصول الفلسطينيين على المزيد من الغذاء والإمدادات الطبية ودولة مستقبلية.

وقال أوباما: «من حقائق الرئاسة أن العالم به الكثير من البهجة والجمال، ولكن فيه أيضًا الكثير من المآسي والقسوة، ومن المفهوم، أن الشعوب في كثير من الأحيان، يريدون أن يشعروا ببعض النقاء فيما يتعلق بكيفية اتخاذ تلك القرارات، لكن الرئيس لا يتمتع بهذا الترف».

أوباما يرد على أحد المتظاهرين بحسم

وخلال الحديث قاطع أحد المتظاهرين الحديث السياسي القائم، فرد الرئيس السابق قائلا: «لا يمكنك أن تتحدث فقط ولا تستمع.. هذا ما يفعله الجانب الآخر».

ودافع الرئيسان السابقان أيضًا عن طريقة تعامل بايدن مع الاقتصاد، الذي حصل على تقييمات منخفضة في استطلاعات الرأي الوطنية.

وقال كلينتون إن الأرقام الاقتصادية لبايدن فاقت أرقام إدارة ترامب بشكل كبير، متابعا: أؤمن بأهمية حفظ النتائج، لقد كان جيداً لأمريكا، ويستحق فترة ولاية أخرى.

قيمة تذكرة حضور اللقاء الثلاثي

وتتراوح تكلفة تذاكر الحفل بين 250 و500 ألف دولار، وفقًا لأحد الديمقراطيين المطلعين على التخطيط، وكان من المتوقع حضور أكثر من 5000 شخص.