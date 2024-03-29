كم تبلغ تكلفة التقاط صورة مع 3 رؤساء لأمريكا؟.. مبلغ ضخم لتمويل بايدن

نجح الرئيس الأمريكي جو بايدن في جمع تبرعات بقيمة 25 مليون دولار، بمشاركة ودعم الرؤساء الديمقراطيين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون وعدد من المشاهير.

حملة بايدن وضعت أسعار خاصة لتمويل الحملة

وذكرت صحيفة «ذا تليجراف»، أن حملة بايدن وضعت أسعار خاصة لتمويل الحملة، حيث أغرت الحضور في الحفل بالتقاط صورة مع الرؤساء الثلاثة مقابل 100 ألف دولار، أو دفع 250 ألف دولار لحضور حفل استقبال معهم، أو 500 ألف دولار مقابل حضور تجمع أكثر حصرية، أما المؤيدين الذين قدموا تبرعات أصغر أخبروهم أنه يمكنهم الاتصال بالحدث فعليًا مقابل 25 دولارًا.

جمعت حملة ترامب أموالاً أقل بكثير من حملة بايدن في الأشهر الأخيرة

بينما جمعت حملة ترامب أموالاً أقل بكثير من حملة بايدن في الأشهر الأخيرة، وتواجه أزمة نقدية، حيث يُحاول المرشح الجمهوري دفع فواتيره القانونية من أموال الحملة، لكن منظمي حملة توقعوا جمع تبرعات لترامب بقيمة 33 مليون دولار الأسبوع المقبل في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.