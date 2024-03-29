قناة السويس تحتفل بذكرى تعويم «إيفرجيفن»: قادرون على مواجهة المواقف الطارئة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية «EVER GIVEN»، أثبتت لمجتمع الملاحة الدولي جاهزية القناة للتعامل مع المواقف الطارئة، وقدرة رجال الهيئة على التعامل مع أي حادث.

تعويم سفينة الحاويات إيفرجيفن ملحمة مصرية

وأضاف «ربيع»، خلال تفقده اليوم الجمعة، متحف قناة السويس، للوقوف على سير العمل، أن تعويم سفينة الحاويات إيفرجيفن ملحمة مصرية تمت بأيادٍ مصرية، ووحدات ومعدات مصرية.

وتابع: «الفكر المٌخطط لتعويم السفينة هو فكر مصري خالص بابتكار أسلوب جديد في أعمال الإنقاذ البحري باستخدام التكريك لأول مرة، وهو إنجاز حظي بالعديد من الإشادات الدولية وجاوز توقعات الخبراء والمتخصصين في مجال النقل البحري».

ربيع: الحادث كان مركب

وقال الفريق ربيع إن أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية «EVER GIVEN»، كانت أزمة مُركبة وغير مسبوقة تكللت جهود إدارتها بالنجاح بفضل بطولة القائمين على أعمال الإنقاذ والدعم الكامل من القيادة السياسية، ومتابعته الدورية لجهود حل الأزمة على مدار الساعة.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن متحف قناة السويس هدفه الأساسي حفظ وتوثيق تاريخ القناة، وتسجيل لحظاتها الفارقة وأحداثها الهامة، وما مرت به من تحديات على مدار تاريخها ليظل المتحف ذاكرة القناة وشاهدا على ماعاصرته وما تشهده من أحداث.