تفاصيل مشروع تشغيل محطات إرشاد السفن بالطاقة المتجددة في قناة السويس

أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه في ظل التحديات التي تواجه العالم من تغير المناخ وارتفاع تكلفة الطاقة، تسعى هيئة قناة السويس إلى إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتطوير خدماتها وحماية بيئتها، ومن بين هذه الحلول، مشروع طموح لتشغيل محطة إرشاد بالمجرى الملاحي لقناة السويس بالطاقة المتجددة.

أهداف مشروع تشغيل محطات إرشاد السفن بالطاقة المتجددة

ولفت المركز في تقرير صادر عنه في العدد الخامس من مجلة «آفاق مناخية» بعنوان «التعاون المناخي لابتكار غدٍ أفضل»، أن أهداف مشروع تشغيل محطات إرشاد السفن بالطاقة المتجددة تتمثل فيما يلي:

- تحسين عمل محطات الإرشاد بقناة السويس، التي تقدم خدمات التوجيه والإشارات والاتصالات للسفن وذلك لضمان سلامة وكفاءة حركة الملاحة للسفن التي تعبر القناة.

- تعزيز قدرة هذه المحطات للمساعدة على تجنب حوادث التصادم أو الجنوح أو التلف.

- يوجد على الضفة الغربية للقناة 15 محطة إرشاد تقع على مسافات متساوية تقريبا «نحو 10 كم» ترتبط بمكاتب حركة في بورسعيد والسويس والإسماعيلية، كما يوجد على جانبي القناة شمندورات «علامات للإرشاد» تحدد طريق السفن في أثناء الليل.

- يجرى تطوير نظام توجيه السفن في المجرى الملاحي بالأقمار الصناعية بدلا من القاطرات، وذلك لتحويل قناة السويس إلى قناة خضراء بحلول عام 2030.

تشغيل المحطات بالطاقة المتجددة بدلا من استخدام مصادر الطاقة التقليدية؛ وذلك للتغلب على مشكلة ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية، وانقطاع التيار في بعض المناطق، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تؤثر على البيئة.

توليد الكهرباء لتشغيل المحطات من خلال ألواح شمسية وعنفات هوائية، دون الحاجة إلى شبكات كهربائية خارجية.

يتوقع أن يوفر هذا المشروع نحو 40% من استهلاك الطاقة، وأن يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 20% كما يتوقع أن يزيد من مستوى الخدمة والأمان للسفن التي تعبر قناة السويس.

الخطوات التنفيذية

- تم إجراء دراسة جدوى فنية وبيئية واقتصادية.

- تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة الأنظمة الشمسية والهوائية.

- توصيلها بمحطات الإرشاد ومراقبة وتقييم الأداء والنتائج.

النتائج المتوقعة

- نجاح المشروع في تحقيق أهدافه.

- تعزيز دور قناة السويس كممر أخضر يحترم البيئة ويوفر الطاقة.

- يعكس هذا المشروع أيضًا روح الابتكار والتطوير التي تميز هيئة قناة السويس، وتحولها إلى رائدة في مجال الملاحة البحرية.