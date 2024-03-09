تدريب الفتيات على أسس التمريض في مبادرة «صحة المرأة» بجامعة قناة السويس

قالت الدكتورة وفاء عبدالعظيم، عميد كلية التمريض بجامعة قناة السويس، إن الكلية استهدفت عددًا من الفتيات وسيدات الإسماعيلية لتدريبهن على مهارات التمريض المختلفة عمليًا تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة.

وأضافت عميد كلية التمريض، أن مبادرة «رعاية صحة المرأة»، استهدفت زيادة خبرة الفتيات والسيدات لتكون لديهن القدرة على إفادة أنفسهم وذويهن، مشيرة إلى أن الدورة كانت بالمجان ضمن الدور المجتمعي للكلية.

وتناولت الدكتورة هناء أمين المدرس بكلية التمريض جامعة القناة ومنسق عام المبادرة، في الجلسة الأولى كيفية الوقاية من أمراض القلب، والطريقة المثالية للحقن العضلي نظريا وعمليا.

ودربت الفتيات على طريقة الحقن لعضل مليكان، وذلك تحت إشراف أسرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، فيما تناولت الجلسة الثانية للدكتور غنيم السيد المدرس بكلية التمريض الأساليب الصحيحة والحديثة للإسعافات الأولية.

وتطرق الدكتور غنيم، لكيفية الوقاية من أمراض السرطان والحد من انتشاره في المجتمع، ووجه أعضاء جمعية «انسا إسماعيلية» طلاب بكلية التمريض، بتعليم الحاضرات من الفتيات والسيدات عمليًا طريقة الفحص الذاتي للثدي.

وتناولت الدكتورة سميرة عاطف، رئيسة جمعية ENSAA Ismailia وبمعاونة أسرة الجمعية، كيفية قياس ضغط الدم وفحص المتدربين وعمل قياسات لهن جميعًا والاطمئنان على اعتدال الضغط وانتظامه.