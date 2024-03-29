أحمد عمر هاشم: طلب الدعاء من الصالحين والأولياء والعارفين مهم

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ السحر موجودًا ولا يزال السحرة حتى الآن يقومون بهذا الفعل المُحرم شرعًا، مضيفًا: «الذهاب إلى السحرة باطل وحرام ولا يصح».

يوجد إنسان يلهمه الله الحق فيرشد به

وتابع هاشم خلال لقائه ببرنامج «مملكة الدراويش» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «الحياة»، أنّ الذي ينصح ويوجه بما عرفه فهذا أمر لا شيء فيه، متابعًا: «يوجد إنسان يلهمه الله الحق فيرشد به، وهذا أمر لا شيء فيه، لأن الله قد يفيض على عباده الصالحين، فمن الممكن أن يكون الخير على يد إنسان».

طلب الدعاء من الصالحين والأولياء مطلوب

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنّ طلب الدعاء من الصالحين والأولياء والعارفين مطلوب ومهم جدًا، وكان معمولًا به في عهد السلف الصالح.

واختتم بالإشارة إلى أنّ الرسول- صلى الله عليه وسلم- كان يطلب من سيدنا عمر الدعاء أثناء ذهابه للعمرة رغم أنه أفضل البشر، موضحًا: «روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لعمر لما أراد العمرة: لا تنسنا يا أخي من دعائك».