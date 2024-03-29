أحمد عمر هاشم ضيف «مملكة الدراويش» مع قصواء الخلالي اليوم وغدا

يحل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ضيفّا على برنامج «مملكة الدراويش.. الطريق إلى الله» على مدار اليوم الجمعة وغدًا السبت.

وتعرض الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية، في رمضان، برنامج «مملكة الدراويش» ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات مصر، على مدار الحلقات التي تعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

تشهد الحلقات أيضا مشاركة كبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.