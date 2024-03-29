اقرأ في «ريفيو» الملحق الأسبوعي لـ«الوطن»: مليحة.. انتصار الدراما المصرية للقضية
كتب:
محمد عزالدين
05:39 م | الجمعة 29 مارس 2024
ريفيو.. ملحق أسبوعي أحدث إصدارات «الوطن»
أصدرت جريدة «الوطن» العدد الثالث من «ريفيو»، وهو ملحق أسبوعي يضم كل صفحاته كل النقاد والكتاب الصحفيين المهتمين بالكتابة في الفنون.
الصفحة الأولى
- مليحة.. انتصار الدراما المصرية للقضية
الصفحة الثانية
- مقال رأي لـ مصطفى عمار، بعنوان: مليحة.. الدراما المصرية تنتصر
الصفحة الثالثة
- مقال رأي لـ عصام زكريا، بعنوان: العدالة الدرامية بين «مسار إجباري» و«لحظة غضب»
- مقال رأي لـ رامي المتولي، بعنوان: «لحظة غضب».. الاختلاف لصناعة التفرد
الصفحة الرابعة
- مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: السلطة الذكورية في «بيت الرفاعي»
- مقال رأي لـ د. محمد حسن، بعنوان: بيت الرفاعي..«إخوات وأفاعي»
الصفحة الخامسة
- مقال رأي لـ محمود فوزي السيد، بعنوان، 5x15
- مقال رأي لـ محمد غالب، بعنوان: آن أوان جيل عصام عمر
الصفحة السادسة
- مقال رأي لـ أشرف غريب، بعنوان: «بابا جه».. كوميديا الأسئلة الحرجو
- مقال رأي لـ رامز عباس، بعنوان: بابا جه- أكرم حسني يغرد بعيدا عن أبو حفيظة
- مقال رأي لـ محمد نبيل، بعنوان: بابا جه.. كوميديا معاصرة تصفع غياب المسئولية العائلية
الصفحة السابعة
- مقال رأي لـ مصطفى الكيلاني، بعنوان: الكوميديا.. الخروج من حيز الشاشات العربية
- مقال رأي لـ «لحظة غضب».. إليك فن القتال بـ «الكلمات»
- مقال رأي لـ محمد مسعود، بعنوان: «عتبات بهجة» مجدي أبو عميرة
الصفحة الثامنة
- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: مسلسلات الحوار الوطني
- مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: بدون سابق إنذار
- مقال رأي لـ إمام أحمد، بعنوان: رسالة.. أم ترفيه.. أم كلاهما؟