اقرأ في «ريفيو» الملحق الأسبوعي لـ«الوطن»: مليحة.. انتصار الدراما المصرية للقضية

أصدرت جريدة «الوطن» العدد الثالث من «ريفيو»، وهو ملحق أسبوعي يضم كل صفحاته كل النقاد والكتاب الصحفيين المهتمين بالكتابة في الفنون.

الصفحة الأولى

- مليحة.. انتصار الدراما المصرية للقضية

الصفحة الثانية

- مقال رأي لـ مصطفى عمار، بعنوان: مليحة.. الدراما المصرية تنتصر

الصفحة الثالثة

- مقال رأي لـ عصام زكريا، بعنوان: العدالة الدرامية بين «مسار إجباري» و«لحظة غضب»

- مقال رأي لـ رامي المتولي، بعنوان: «لحظة غضب».. الاختلاف لصناعة التفرد

الصفحة الرابعة

- مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: السلطة الذكورية في «بيت الرفاعي»

- مقال رأي لـ د. محمد حسن، بعنوان: بيت الرفاعي..«إخوات وأفاعي»

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ محمود فوزي السيد، بعنوان، 5x15

- مقال رأي لـ محمد غالب، بعنوان: آن أوان جيل عصام عمر

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ أشرف غريب، بعنوان: «بابا جه».. كوميديا الأسئلة الحرجو

- مقال رأي لـ رامز عباس، بعنوان: بابا جه- أكرم حسني يغرد بعيدا عن أبو حفيظة

- مقال رأي لـ محمد نبيل، بعنوان: بابا جه.. كوميديا معاصرة تصفع غياب المسئولية العائلية

الصفحة السابعة

- مقال رأي لـ مصطفى الكيلاني، بعنوان: الكوميديا.. الخروج من حيز الشاشات العربية

- مقال رأي لـ «لحظة غضب».. إليك فن القتال بـ «الكلمات»

- مقال رأي لـ محمد مسعود، بعنوان: «عتبات بهجة» مجدي أبو عميرة

الصفحة الثامنة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: مسلسلات الحوار الوطني

- مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: بدون سابق إنذار

- مقال رأي لـ إمام أحمد، بعنوان: رسالة.. أم ترفيه.. أم كلاهما؟