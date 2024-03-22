اقرأ في «ريفيو» الملحق الأسبوعي لـ«الوطن»: مسار إجباري.. الرهان الرابح

أطلقت «الوطن» أحداث إصدارتها «ريفيو»، وهو ملحق أسبوعي يضم كل صفحاته كل النقاد والكتاب الصحفيين المهتمين بالكتابة في الفنون.

وكتب الدكتور خالد منتصر في العدد الثاني من «ريفيو»: «مسار إجباري»، حيث جاء فيه «بدايات الفن دائمًا هى مفتاح الجاذبية، إن لم تأخذك افتتاحية الرواية، فقد فقدت الشغف، إن لم تسيطر عليك النغمات الأولي ولحن البداية للسيمفونية فقد تاهت أذناك، ولن تستكمل باهتمام، كذلك الدراما، إذا لم تأخذ بتلابيبك الحلقة الأولى ومشاهد البداية فعادة لن تكمل الفُرجة».

العدد الثاني من ملحق «ريفيو»

وأضاف: «ولن تستكمل المتابعة، خاصة فى ظل التنافس الرمضاني، وهكذا فعل مسلسل «مسار إجباري» بامتياز، هناك طالب فى كلية الحقوق يُعطي دروسًا خصوصية لزملائه، ولا يريد التخرج من الكلية حتى يلحق بالمنحة لفرنسا ويتجاوز سن الجيش، والآخر شاب يكافح من أجل لقمة العيش ويعمل على عربية تقدم الطعام لطلاب الجامعة».