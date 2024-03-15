ريفيو.. ملحق أسبوعي أحدث إصدارات «الوطن»

أطلقت «الوطن» أحداث إصدارتها «ريفيو»، وهو ملحق أسبوعي يضم كل صفحاته كل النقاد والكتاب الصحفيين المهتمين بالكتابة في الفنون.

وكتب الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن» في العدد الأول من الملحق: «لماذا لا تطلق الوطن ملحقا يضم بين صفحاته كل النقاد والكتاب الصحفيين المهتمين بالكتابة في الفنون.. كانت هذه الفكرة التي هاجمتني قبل حلول شهر رمضان بـ48 ساعة فقط.. هل نستطيع أن ننفذها وتخرج بشكل يليق بمؤسسة الوطن هذه المؤسسة التي لم تعرف منذ تأسيسها سوى النجاح والتفرد في كل ما تقدمه للصحافة المصرية والعربية».

وتابع: «ووجدتني أجيب على نفسي.. كيف لا نستطيع إصدارها والأب الروحي للإخراج الفني في مصر الدكتور أحمد محمود زميلنا وأستاذنا هو المستشار الفني لمؤسسة الوطن والشركة المتحدة.. وكيف لا ننفذها ومجلس تحريرها يضم زملائي شيماء البرديني وسماح عبدالعاطي وخالد فرج وهبة أمين وخلفهم قسم الفن والثقافة بالمؤسسة ومعهم سكرتير التحرير النشيط علي صالح».

واستكمل: «جميعنا اجتهد لنحاول أن نقدم لك عزيزة القارئ وجبة نقد حقيقية.. مزيج من خبرة الأساتذة والكتاب الكبار مع روح الشباب وإبداعهم.. ليكون بين يديك الآن العدد الأول من ريفيو».

وأختتم: «نحاول أن تكون نغمة هادئة ومنضبطة تليق بتاريخ مصر الفني وعظمة رموزها وما قدموه للفن والثقافة المصرية والعربية».