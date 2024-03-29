أسرة غزاوية بسيناء: مائدة الإفطار بدون طعام دليل على دعم أهالي العريش للفلسطينيين

أشادت أسرة غزاوية بسيناء بأطول مائدة إفطار على ساحل مدينة العريش، «بدون طعام»، والتي تأتي تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نظرا للأحداث التي يمر بها القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وقوف الشعب المصري وشعب سيناء بجانب الأشقاء في فلسطين

وقال سليم، شاعر فلسطيني يقطن بالعريش، إن فكرة المائدة رسالة واضحة وقوية تدل على وقوف الشعب المصري وشعب سيناء بجانب الأشقاء في فلسطين.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن المائدة يتم تنظيمها من خلال مجلس القبائل والعائلات المصرية ويشارك بها أهالي العريش الأمر الذي يدل على تكاتفهم مع فلسطين، مؤكداً أن فكرة المائدة ترفع الروح المعنوية لدى أهالي غزة.

أهالي سيناء يبذلون جهودا مضنية لدعم غزة

ووصفت سالي سليم ابنة سليم الشاعر، خريجة كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية فكرة المائدة بالرائعة، مؤكدة أن أهالي سيناء يبذلون جهودا مضنية لدعم غزة: «مقصروش معاهم».

وأكدت أنها تشعر وأسرتها بالأمان في سيناء: «أهالي طيبة وجدعة» يحرصون على دعم أهالي غزة بمختلف الطرق.