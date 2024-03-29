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«بدون طعام».. تجهيز أطول إفطار على ساحل العريش تضامنًا مع أهالي غزة

كتب:

حسين إبراهيم
05:00 م | الجمعة 29 مارس 2024
مائدة افطار بساحل بحر العريش

مائدة افطار بساحل بحر العريش

ينظم مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، اليوم، على ساحل العريش، أطول مائدة إفطار «رمزية»، تضامناً مع أهالي غزة.

وقال محمد حسن درغام، رئيس الشؤون الاقتصادية بمجلس القبائل العربية، في بيان: إن مائدة الإفطار ستكون عبارة عن تمر وماء فقط، تضامنا مع أهالي قطاع غزة، وذلك بطول 8 كيلو مترات على ساحل العريش.

تنظيم أطول مائدة إفطار على ساحل بحر العريش

وكشف «درغام»، عن تجهيز 100 ألف وجبة وإرسالها إلى معبر رفح، استعدادا لإدخالها إلى قطاع غزة.

بدوره، أعلن مجلس القبائل والعائلات المصرية، عن تنظيم أطول مائدة إفطار بدون طعام، بطول 8 كيلومترات على شاطئ مدينة العريش بشمال سيناء، مساء اليوم الجمعة.

إرسال 100 ألف وجبة إلى معبر رفح

وأضاف مجلس القبائل في بيان، أن مائدة الإفطار ستقام دون وجود طعام تضامنًا مع أهالي غزة تحت شعار «أهلنا أولى مننا»، مع إرسال 100 ألف وجبة إفطار إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك فى إطار الدور المصري لدعم القضية الفلسطينية.

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بقلم حسين إبراهيم