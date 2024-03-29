توهج شمسي خطير يضرب الأرض قبل الكسوف.. هل يؤدي لانقطاع الاتصالات؟

تطلق الشمس في بعض الأحيان توهجات شديدة، من شأنها أن تأثر على الإنترنت، وربما تؤدي إلى انقطاعه، وقد نقل مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة ناسا، لحظة حدوث توهج للشمس، والذي شهدنا ذروته قبل ساعتين من الآن، ليبقى السؤال هل يؤثر هذا التوهج على الإنترنت أم لا؟.

التوهجات الشمسية

تعرف التوهجات الشمسية بأنها مجموعة من الرشقات النارية التي تنشأ على سطح الشمس، فهي من الظواهر الفلكية المثيرة، التي يرتبط حدوثها بمجموعة من النتائج على الأرض، وينعكس تأثيرها على التكنولوجيا الحديثة.

تأثير التوهجات الشمسية على الإنترنت

تطلق التوهجات الشمسية عندما يتلاحم المجال المغناطيسي للشمس ويتجاوز حدوده، لتخرج طاقة هائلة في صورة شعاع مشع، ومن الممكن أن يكون تأثير التوهجات الشمسية واسعة النطاق، فحدوث التوهج الشمسي قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو تعطل الأجهزة وفقًا لوكالة ناسا الفضائية.

تؤثر التوهجات الشمسية على الأنظمة التكنولوجية، فربما تؤدي التوهجات الشمسية إلى اضطرابات في الاتصالات اللاسلكية والسلكية، عبر تداخل الإشارات الناجمة عن الطاقة الشمسية القوية، التي يصل تأثيرها إلى شبكات الطاقة الكهربائية وقد تتسبب في انقطاعات مفاجئة في التيار الكهربائي.

التوهج الشمسي ليس الأول من نوعه

تشكل التوهجات الشمسية خطرًا كبيرًا على المركبات الفضائية ورواد الفضاء، وقد تتسبب الجسيمات الناتجة عن التوهج في تلف الأجهزة الإلكترونية، ما يتسبب بحدوث خلل في الأنظمة الفضائية الحيوية.

شهدت الأيام الماضية حدوث توهج شمسي في شرق الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أطلقت الشمس توهجًا شمسيًا قويًا، وكانت ذروته في الساعة 9:33 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحسب ما التقطه مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لناسا.