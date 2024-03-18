طريقة الإبلاغ عن جرائم الابتزاز على الإنترنت.. مشكلة عرضها مسلسل عتبات البهجة

خلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني تستمر الأحداث في إبراز المشكلات المتنوعة التي يعاني منها الشباب خلال العصر الحالي، ومشكلات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، منها أيضًا تعرض فتاة في أحد مراكز الدروس الخصوصية لمعاكسات وابتزاز من شاب لا تعرفه، بعدما تعرضت «جميلة» حفيدة يحيى الفخراني للابتزاز أيضًا وانتشار صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

طريقة الإبلاغ عن جرائم الابتزاز والمعاكسات على الإنترنت

وفي حالة التعرض للابتزاز أو المعاكسات على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مثلما حدث مع حفيدة الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة، هناك طرق يجب اتباعها بحسب وزارة الداخلية تتمثل في الآتي:

1- يمكنك تقديم الشكوى من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنــــا.

2- الاتصال بالخط الساخن (108)، وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة، ويهدف الخط الساخن إلى توفير خدمة سريعة وسهلة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وضمان سرعة الاستجابة من قبل الجهات المختصة.

3- إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات : 27928484 / 27926071 / 27921490 / 27921491

وفي حال تعرضك للإبتزاز أو السب أو القذف عبر الإنترنت، إليك الخطوات التي يجب عليك اتباعها:

- يجب الاحتفاظ بالرسائل التي تحتوي على السب أو القذف.

- التوجه إلى قسم شرطة الاتصالات التابع له وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص هذه الرسائل بالمحضر.

- إن أمكن طباعة صورة لهذه الرسائل وإثبات رقم الهاتف الذي وردت منه هذه الرسائل، وسيجري إحالة المحضر إلى النيابة المختصة والتي تصدر قرارها بالاستعلام عن رقم الهاتف المبلغ عنه لمعرفة اسم مالك هذه الرقم وبياناته.

ولابد أن يقدم البلاغ في خلال ثلاثة أشهر، طبقًا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه «لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني ‏عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 279، ‏‏292، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8، من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك».

مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة يوميًا، على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في تمام 5:00 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، كما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 8:00 مساء، والإعادة 2:00 صباحًا والإعادة الثانية 8:00 صباحًا، ويعرض بالتزامن على منصة watch it.